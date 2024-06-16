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Відомий критик Ferrari Джей Лено взявся перевіряти суперпозаляховик Purosangue
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Щоб було зрозуміло, Джей Лено любить Ferrari. Він говорить про це у своєму нещодавньому відео з "Гаража Джея Лено", а також робить багато компліментів на адресу Purosangue.
Чи достатньо гарний новий суперпозашляховик для того, щоб розглянути можливість його купівлі у компанії, дилерів якої він колись порівнював з домінантною жінкою? Якщо вже на те пішло, то чи продасть йому Ferrari такий автомобіль? Про це та інше пише Motor1.
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Відео не дає відповіді на жодне з цих запитань, але Лено дуже хвалить Purosangue. Ця модель належить каліфорнійському колекціонеру Ferrari Девіду Лі; шанувальники, ймовірно, впізнають його за попередніми появами на ютуб-каналі Лено з різноманітними Ferrari. Одразу ж Лено коментує інженерні рішення, які були застосовані в першому позашляховику Ferrari, від надщільних допусків між гальмівними супортами та колесами до простору для ніг пасажирів на задніх сидіннях.
Він також був приємно здивований, побачивши, що капот-розкладачка відкривається вперед – щось, що зазвичай не зустрічається на позашляховиках – щоб відкрити 6,5-літровий V12, встановлений спереду посередині.
Щоб освіжити вашу пам'ять, цей 12-циліндровий двигун з природним усмоктуванням генерує 715 кінських сил при захмарних 7750 обертах/хвилину. Піковий крутний момент у 528 фунт-футів досягається при 6 250 обертах/хвилину, що ще більше відокремлює цей позашляховик від інших у своєму сегменті. З максимальною швидкістю 305 кілометрів/годину це не найшвидший транспортний засіб для перевезення людей. Але він один з двох, що мають хвилюючий саундтрек V-12.
Критик Ferrari тестує суперпозашляховик Purosangue: дивіться відео
Це підводить нас до тестдрайву Лено, де він каже, що це, безумовно, звучить як справжній Ferrari. Він багато разів натискає на газ, відзначаючи, що керованість також чудова. Тим часом Лі вказує на деякі з опцій вартістю 150 000 доларів, які він обрав для цього Purosange. Так, самі лише опції коштують майже стільки ж, скільки новий Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe – витончений позашляховик з більшою потужністю і більшим простором, але трохи повільніший з максимальною швидкістю лише 294 кілометри/годину. Він також не такий ексклюзивний, як Ferrari, який наразі повністю зарезервований на замовлення Purosangue.
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Як пояснює Лено у відео, його проблема з Ferrari полягає не в автомобілях, а в тому, як компанія ставиться до своїх клієнтів. Однак журналісти також дізналися, що у Лено немає жодного позашляховика, окрім старого Ford Bronco першого покоління. Іншими словами, не варто очікувати, що найближчим часом його колекція поповниться Purosangue.
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