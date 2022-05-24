Відомий художник створює стріт-арт у напівзруйнованому Харкові

Відомий харківський вуличний художник Гамлет повернувся до свого рідного напівзруйнованого міста й створює мистецтво посеред руїн. Дивіться потужні роботи митця!

Гамлет Зіньківський – 35-річний харків'янин, художник, якого знають за його стріт-арт роботи та ілюстрації. Він представляв Україну на 53-Венеціанському бієнале.

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Його стріт-арт роботи відрізняється графічною манерою виконання і присутністю характерних авторських текстів.

Відомо, що художник був у Харкові, коли його застала повномасштабна війна. Через деякий час йому довелося вивезти своїх рідних в Івано-Франківськ, проте зараз митець повернувся у рідне місто. У Харкові Гамлет залишає "записки" на зруйнованих стінах та в інших локаціях міста, щоб звернути увагу мешканців.

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