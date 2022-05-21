Всесвітньо відомий український художник створив картину про війну

Іван Марчук – український художник, якого знають далеко за межами нашої країни, написав нову картину про сьогоденну війну. Дивіться, як митець зобразив почуття українців!

Іван Марчук, 86-річний всесвітньо відомий український митець, який потрапив до рейтингу 100 геніїв сучасності від британської газети "Дейлі телеграф", має творчий доробок з приблизно 5 000 картин і продовжує писати.

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Художник представив свою роботу на сторінці у Фейсбук – виклав її фото.

"В тривозі..." – лаконічно підписав свій витвір майстер Іван Марчук.

Картина "В тривозі...", автор – Іван Марчук

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