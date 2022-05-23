Україна і українці: відвідайте онлайн-виставку давніх світлин

Музей Івана Гончара запустив онлайн-виставку "Україна і українці" з фотографіями українців у традиційному вбранні минулих століть. Дивіться, які прекрасні ці світлини!

На підтримку Збройних сил України Музей Гончара відкрив унікальну онлайн-виставку давніх світлин українців.

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Відвідайте онлайн-виставку "Україна і українці" за ЦИМ посиланням.

Виставка презентує світлини українців кінця XIX – першої половини XX століть з архівного фонду, зібраних засновником музею Іваном Гончаром в однойменний 18-томний мистецький історико-етнографічний альбом.

"Коли ви перегорнете сторінку нижче, перед вами відкриються давні світлини українців. Це більше ніж просто фото. Це свідчення розмаїтості та унікальності нашої з вами культури. Це саме те, що хоче знищити ворог. Але українці – неймовірно волелюбний народ, і ми щодня підтверджуємо це у своєму спротиві", – зазначено на сайті виставки.

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