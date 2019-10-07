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Відомий футболіст зробив собі розкішний подарунок на 38-річчя

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Златан Ібрагімович - фото 1
Златан Ібрагімович / thesun

Відомий футболіст Златан Ібрагімович презентував собі розкішний Ferrari за 1,5 мільйона євро. Шанувальники у захваті від цього авто!

Зоряний форвард "Лос-Анджелес Гелаксі" Златан Ібрагімович зробив собі розкішний подарунок на 38-річчя.

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Швед подарував собі Ferrari Monza SP 2 вартістю приблизно 1,5 мільйона євро. Фото шикарного "залізного коня" Ібра виклав на своїй сторінці в Instagram. "З днем народження, Златан", – підписав пост у соцмережі шведський нападник Лос-Анджелес Гелаксі.

Ібрагімович розуміється на автомобілях, а його фоловери також оцінили гідний подарунок. "Я з нетерпінням чекаю, щоб викрасти ключі та взяти цього звіра", "Кілька рівнів над фіатом", "Король", "У Златана немає днів народження, Дні народження мають Златана", "Справжній монстр", – коментують підписники і заодно вітають кумира зі святом.

Happy Birthday to Zlatan

Допис, поширений Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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