Відомий футболіст вигукнув нацистське гасло у прямому ефірі: відео

Триразовий володар Золотого м'яча ван Бастен у прямому ефірі промовив нацистське гасло: Sieg Heil.

Легендарний нападник збірної Нідерландів, Аякса і Мілану, 3-разовий володар Золотого м'яча (France Football 1988, 1989 і 1992) Марко ван Бастен потрапив у неприємну історію перед матчем 13-го туру Єредивізі між Аяксом і Гераклесом (4:1).

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Під час флеш-коментаря тренера гостей Франка Вормута ван Бастен, який працює експертом на ТБ, дозволив собі проговорити впізнаване нацистське гасло: Sieg Heil.



Незабаром легенді довелося перепросити: "Я нікого не збирався шокувати, лише хотів пожартувати над німецькою мовою респондента інтерв'юера. Прошу вибачити", – заявив чемпіон Європи-88. Нагадаємо, під час матчу цілий сектор уболівальників Динамо зображував звуки мавп в сторону капітана "гірників" Тайсона. Чим закінчився цей конфлікт, читайте нижче.

Verbaal wegwerpgebaar van Marco van Basten. pic.twitter.com/yLgNPUW3cV — Geert Jan Darwinkel (@Darch) November 23, 2019

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