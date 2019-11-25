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Відомий футболіст вигукнув нацистське гасло у прямому ефірі: відео

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ван Бастен - фото 1
ван Бастен / twitter

Триразовий володар Золотого м'яча ван Бастен у прямому ефірі промовив нацистське гасло: Sieg Heil.

Легендарний нападник збірної Нідерландів, Аякса і Мілану, 3-разовий володар Золотого м'яча (France Football 1988, 1989 і 1992) Марко ван Бастен потрапив у неприємну історію перед матчем 13-го туру Єредивізі між Аяксом і Гераклесом (4:1).

І ще: Расистський скандал отримав продовження: Шахтарю теж дісталося

Під час флеш-коментаря тренера гостей Франка Вормута ван Бастен, який працює експертом на ТБ, дозволив собі проговорити впізнаване нацистське гасло: Sieg Heil.

Незабаром легенді довелося перепросити: "Я нікого не збирався шокувати, лише хотів пожартувати над німецькою мовою респондента інтерв'юера. Прошу вибачити", – заявив чемпіон Європи-88. Нагадаємо, під час матчу цілий сектор уболівальників Динамо зображував звуки мавп в сторону капітана "гірників" Тайсона. Чим закінчився цей конфлікт, читайте нижче.

Читайте також: Стало відомо, яке покарання отримало Динамо через расизм щодо Тайсона

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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