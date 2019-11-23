Расистський скандал отримав продовження: Шахтарю теж дісталося

Футбольний матч у Харкові між Шахтарем і Динамо суддя призупинив через расистські вигуки з фанатських трибун на адресу капітана "гірників" Тайсона. На сайті Української асоціації футболу з'явилася інформація про те, чим закінчився скандал.

Так, стало відомо про те, що Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ прийняв рішення покарати Динамо – один домашній матч без глядачів і один з порожніми трибунами призначено умовно з випробувальним терміном до кінця сезону.

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Також Динамо присуджено штраф у пів мільйона гривень. Звісно ж, таке рішення обурило киян – у Динамо пообіцяли оскаржити таке рішення.

Тим часом покараний був і капітан Шахтаря Тайсон, який тикав середній палець у бік вболівальників Динамо. Так, бразильський футболіст був дискваліфікований на один матч УПЛ і ще на два умовно. Також оштрафували і Шахтар – на 20 тисяч гривень за оголошення російською мовою на ОСК Металіст.

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