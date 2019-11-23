Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Перші ластівки Чорна п'ятниця

Расистський скандал отримав продовження: Шахтарю теж дісталося

  • 31
Шахтар проти Динамо - фото 1
Шахтар проти Динамо / tsn

Футбольний матч у Харкові між Шахтарем і Динамо суддя призупинив через расистські вигуки з фанатських трибун на адресу капітана "гірників" Тайсона. На сайті Української асоціації футболу з'явилася інформація про те, чим закінчився скандал.

Так, стало відомо про те, що Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ прийняв рішення покарати Динамо – один домашній матч без глядачів і один з порожніми трибунами призначено умовно з випробувальним терміном до кінця сезону.

І ще: Збірна України на Євро 2020: з ким зіграє команда Шевченка

Також Динамо присуджено штраф у пів мільйона гривень. Звісно ж, таке рішення обурило киян – у Динамо пообіцяли оскаржити таке рішення.

Тим часом покараний був і капітан Шахтаря Тайсон, який тикав середній палець у бік вболівальників Динамо. Так, бразильський футболіст був дискваліфікований на один матч УПЛ і ще на два умовно. Також оштрафували і Шахтар – на 20 тисяч гривень за оголошення російською мовою на ОСК Металіст.

Расистський скандал отримав продовження: Шахтарю теж дісталося - фото 369772

Читайте також: Ось хто виконуватиме Гімн України перед матчами збірної на Євро 2020

Джерело: tsn
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Говори красиво! 7 колоритних слів в українській мові, яких ви не знали
  • 15 листопада, 19:00
  • 20085
ТЕСТ: Перевір, наскільки ти вправний кулінар
  • 18 листопада, 14:15
  • 1200
Моделі 90-х: як змінилася розкішна квітка світу моди Коко Роша (18+)
  • 21 листопада, 14:14
  • 4936
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Футбол Шахтар