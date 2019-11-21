Стало відомо, яке покарання отримало Динамо через расизм щодо Тайсона

Київському Динамо призначили суворе покарання через расистську поведінку вболівальників на трибунах під час матчу проти Шахтаря. За непристойну поведінку покарання отримав також капітан "гірників" Тайсон.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу провів засідання з приводу расизму на матчі Шахтар – Динамо. Нагадаємо, на поєдинку 10 листопада лунали расистські вигуки фанатів київської команди у бік Тайсона, який не стримав емоцій і показав трибунам "фак", а потім розплакався. Після відновлення матчу суддя вручив капітану "гірників" червону картку за непристойний жест.

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За рішенням КДК, Тайсон отримав дискваліфікацію на один матч та ще дві гри дискваліфікації умовно. А от киян покарали значно суворіше: Динамо проведе один матч УПЛ без глядачів та ще один матч без глядачів умовно з випробувальним терміном до кінця поточного сезону. На додачу, клуб повинен сплатити 500 тисяч гривень штрафу. Динамо має право на апеляцію.

Футболісти Динамо підтримали Тайсона під час матчу

Після інциденту фанати Динамо пояснювали, що їхні вигуки були частиною акції на підтримку вимираючого виду сов. Мовляв, фан-сектор імітував звуки сови, а не мавпи.

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