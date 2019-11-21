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Стало відомо, яке покарання отримало Динамо через расизм щодо Тайсона

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Тайсон - фото 1
Тайсон / gettyimages

Київському Динамо призначили суворе покарання через расистську поведінку вболівальників на трибунах під час матчу проти Шахтаря. За непристойну поведінку покарання отримав також капітан "гірників" Тайсон.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу провів засідання з приводу расизму на матчі Шахтар – Динамо. Нагадаємо, на поєдинку 10 листопада лунали расистські вигуки фанатів київської команди у бік Тайсона, який не стримав емоцій і показав трибунам "фак", а потім розплакався. Після відновлення матчу суддя вручив капітану "гірників" червону картку за непристойний жест.

До теми: Резонансне відео з трибун матчу Шахтар – Динамо

За рішенням КДК, Тайсон отримав дискваліфікацію на один матч та ще дві гри дискваліфікації умовно. А от киян покарали значно суворіше: Динамо проведе один матч УПЛ без глядачів та ще один матч без глядачів умовно з випробувальним терміном до кінця поточного сезону. На додачу, клуб повинен сплатити 500 тисяч гривень штрафу. Динамо має право на апеляцію.

Футболісти Динамо підтримали Тайсона - фото 369463
Футболісти Динамо підтримали Тайсона під час матчу

Після інциденту фанати Динамо пояснювали, що їхні вигуки були частиною акції на підтримку вимираючого виду сов. Мовляв, фан-сектор імітував звуки сови, а не мавпи.

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Джерело: football24.ua
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