Відомий британський рокер випустив платівку у кольорах українського прапора

Британський музикант Оззі Осборн вже не вперше демонструє свою підтримку українському народові у цій війні. На цей раз артист присвятив свіжу платівку Україні.

Так, Оззі Осборн готується до випуску нового альбому Patient Number 9. Для українців особливість цього релізу полягає в тому, що сама платівка вийде у кольорах прапора України. Анонс цієї платівки з'явився на сторінці співака в Instagram.

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На майбутню збірку вже зараз можна оформити попереднє замовлення. Ексклюзивний 2-LP синьо-жовтий вініл у кольорах українського прапора випускатиметься обмеженим тиражем. Вартість платівки становить 38 доларів.

Усі отримані кошти від продажу Оззі Осборн пообіцяв направити до волонтерської організації Third Wave Volunteers. Вона займається евакуацією з Києва дітей-сиріт з особливими потребами. В Америку їх перевозять із Румунії за допомогою літаків Medivac.

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