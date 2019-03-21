Відомий бренд використав кумедні меми в новій лінії одягу

Мас-маркет бренд ZARA випустив нові футболки з принтами відомих мемів. Дивіться, що з цього вийшло.

Бренд одягу Zara випустив футболки з картинами-мемами. На одязі надруковані твори великих художників-класиків із кумедними підписами.

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Це колекція-колаборація спільно з мадридським музеєм Прадо і присвячена його 200-річчя. Серед нового одягу – футболки та толстовки, на яких надруковані відомі картини художників епохи Відродження і Бароко з написами з мемів. Всі ці полотна знаходяться в постійній експозиції Прадо, одного з найбільш відвідуваних музеїв світу.

Напис "Твоє обличчя, коли хтось говорить, що ти виглядаєш знайомо". Картина "Мона Ліза", Леонардо да Вінчі. / ZARA

Напис "Сфоткай так, ніби я не дивлюся". Картина "Імператор Карл V з собакою", Тиціан. / ZARA

На світшоті – колаж картин Рубенса "Три грації" і "Пейзаж з Психеєю і Юпітером". / ZARA

Напис "Хтось сказав, нехай почнеться вечірка?". Картина "Ромерія", Хосе Камарон Бонанат. / ZARA

Напис "Стаючи твором мистецтва". На толстовці – картина «Меніни» Дієго Веласкеса. На рукаві – кінний портрет Гаспара де Гусмана, Веласкес. / ZARA

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