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Відомий бренд використав кумедні меми в новій лінії одягу

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Відомий бренд використав кумедні меми в новій лінії одягу - фото 1

Мас-маркет бренд ZARA випустив нові футболки з принтами відомих мемів. Дивіться, що з цього вийшло.

Бренд одягу Zara випустив футболки з картинами-мемами. На одязі надруковані твори великих художників-класиків із кумедними підписами.

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Це колекція-колаборація спільно з мадридським музеєм Прадо і присвячена його 200-річчя. Серед нового одягу – футболки та толстовки, на яких надруковані відомі картини художників епохи Відродження і Бароко з написами з мемів. Всі ці полотна знаходяться в постійній експозиції Прадо, одного з найбільш відвідуваних музеїв світу.

Відомий бренд використав кумедні меми в новій лінії одягу - фото 315808
Напис 'Твоє обличчя, коли хтось говорить, що ти виглядаєш знайомо'. Картина 'Мона Ліза', Леонардо да Вінчі. - фото 315799
Напис "Твоє обличчя, коли хтось говорить, що ти виглядаєш знайомо". Картина "Мона Ліза", Леонардо да Вінчі. / ZARA
Відомий бренд використав кумедні меми в новій лінії одягу - фото 315802
Напис 'Сфоткай так, ніби я не дивлюся'. Картина 'Імператор Карл V з собакою', Тиціан. - фото 315800
Напис "Сфоткай так, ніби я не дивлюся". Картина "Імператор Карл V з собакою", Тиціан. / ZARA
Відомий бренд використав кумедні меми в новій лінії одягу - фото 315806
На світшоті – колаж картин Рубенса 'Три грації' і 'Пейзаж з Психеєю і Юпітером'. - фото 315805
На світшоті – колаж картин Рубенса "Три грації" і "Пейзаж з Психеєю і Юпітером". / ZARA
Відомий бренд використав кумедні меми в новій лінії одягу - фото 315807
Напис 'Хтось сказав, нехай почнеться вечірка?'. Картина 'Ромерія', Хосе Камарон Бонанат. - фото 315803
Напис "Хтось сказав, нехай почнеться вечірка?". Картина "Ромерія", Хосе Камарон Бонанат. / ZARA
Відомий бренд використав кумедні меми в новій лінії одягу - фото 315804
Напис 'Стаючи твором мистецтва'. На толстовці – картина «Меніни» Дієго Веласкеса. На рукаві – кінний портрет Гаспара де Гусмана, Веласкес. - фото 315801
Напис "Стаючи твором мистецтва". На толстовці – картина «Меніни» Дієго Веласкеса. На рукаві – кінний портрет Гаспара де Гусмана, Веласкес. / ZARA

До теми: Найкі та Ламборгіні: 10 брендів, назви яких ми вимовляємо неправильно

Джерело: vogue
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