Найкі та Ламборгіні: 10 брендів, назви яких ми вимовляємо неправильно

Правильно вимовити назву зарубіжної компанії – завдання не з легких. Потрібно знати правила країни походження бренду, прізвище засновника або ім'я богині, на честь якої назвали фірму. Розповідаємо, як не зганьбитися, розмірковуючи про переваги Samsung чи розхвалюючи кросівки NIKE.

Ви будете здивовані, як правильно називаються знамениті компанії! Збережіть цей список, щоб більше не помилятися.

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1. Nike

Назва спортивного бренду походить від імені грецької богині перемоги Ніки. Саме тому воно повинно вимовлятися як "Найкі". Незнання цього факту привело до широкого поширення неправильної транскрипції. У підсумку вона настільки прижилася, що мало хто в Україні вимовляє цю назву правильно.

2. Samsung

У перекладі з корейської назва фірми означає "три зірки". Відтак, відповідно до норм практичної транскрипції більш правильно було б читати це слово як "Самсон". 3. Garnier

Бренд косметики Garnier виник у Франції в 1904 році. Оскілька фірма французька, то і її назва повинна вимовлятися за правилами французької мови: фінальна "р" читатися не повинна. Правильний варіант – "Гарньє".

4. Mercedes

Тут поширена помилка криється в наголосі. Справа в тому, що автомобіль отримав ім'я на честь дівчинки Адріани Єллінек – дочки австрійського підприємця Еміля Єллінека. Рідні прозвали її Мерседес (з сефардської – "милосердя, грація") – наголос в прізвиську падає на другий склад.

5. Lamborghini

Lamborghini – італійський автомобіль. Значить, до назви потрібно застосовувати правила італійської мови. Поєднання "gh" у ній читається як "г". Тож, правильно буде вимовити "Ламборгіні".

6. Porsche

Ми любимо називати цю машину на англійський манер. Можливо, так милозвучніше. Проте цей вид авто створив німецький конструктор Фердинанд Порше. Так що найправильнішим варіантом буде говорити "Колись я куплю собі "Порше".

7. Hyundai

Hyundai Motor Company звучить для корейців як "Автомобільна компанія "Сучасність". Що стосується української транскрипції, то правильний варіант – "Хьонде".

8. Levi's

Ім'я творця перших джинсів Levi's англійською звучить як Лівай. Звідси і правильний варіант назви бренду, яким користуються всі американці, – "Лівайз".

9. Ritter Sport

Шоколадка німецька, значить, і називати її потрібно по-німецьки. "Спорт" цією мовою звучить як "шпорт", відповідно, назва ласощів – "Ріттер Шпорт".

10. Xerox

Ксероксом ми називаємо будь-який копіювальний апарат, а його продукт – ксерокопією. Такий варіант вимови міцно закріпився в українській мові, але він не є правильним. Має бути – "зірокс", тому що в словах грецького походження в англійській мові "х" на початку слова читається як "з".

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