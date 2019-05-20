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Усик показав, що витворяє за кермом під час їзди: запальне відео

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Олександр Усик - фото 1
Олександр Усик / instagram

Поки відомий український боксер Олександр Усик не може тренуватися через травму, він показав, як підіймає собі настрій за кермом. Веселий ролик з'явився в Instagram.

Український боксер Олександр Усик, який через травму був змушений відкласти свій дебют в суперважкій вазі, похизувався своїм дозвіллям. Наш славетний боксер виклав відео з свого Lexus. Під час руху автомобіля Усик витанцьовує під композицію групи Арія.

І ще: Наталя Могилевська показала, як відривалася за діджейським пультом

Цікаво, що запальний ролик опублікував на своїй сторінці в Instagram Василь Ломаченко. "Позитивчик", – коротко прокоментував допис боксер.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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