Відомий блогер провів краш-тест телефона-кредитки

Вирішивши трохи урізноманітнити флагманський асортимент тестованих пристроїв, блогер JerryRigEverything провів краш-тест телефона Aeku M5 mini. За розмірами його можна порівняти з кредитною карткою, а вартість гаджета складає менше $ 20.

Мобільний телефон M5 mini легко поміщається у гаманець, оснащений мініатюрним монохромним дисплеєм і апаратними клавішами. У гаджета є Bluetooth, завдяки якому реалізована функція пошуку гаманця у разі пропажі.

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Автономність M5 mini в режимі очікування складає 4 дні.

Дисплей пристрою не витримав подряпин при тиску керном твердістю 3 одиниці, що свідчить про те, що він захищений лише прозорим пластиком. Тильна кришка пристрою також виготовлена ​​з пластику, а клавіатура заламінована плівкою. Клавіші виявилися стійкими до канцелярському ножа та практично не дряпаються.

На тильній стороні корпусу блогер вирішив "вигравіювати" мурашку, що йому успішно вдалося. При спробі підпалити дисплей той перетворився на велику жовту пляму, яка після остигання швидко пропала.

При згинанні телефону клей між кришкою і фронтальною панеллю почав розшаровуватися. В цілому JerryRigEverything оцінив цей ультракомпактний телефон як вельми надійний і міцний. Особливо якщо враховувати його низьку вартість.

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