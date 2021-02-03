Відомий біохакер розповідає, чому відмова від сніданку продовжує тривалість життя

Зовсім не обов'язково починати кожен свій ранок зі сніданку

Однією зі звичок, що сприяють продовженню життя, може бути відмова від сніданку. Принаймні так вважає відомий біохакер Дейв Еспрі. Поради американського фахівця опублікувало видання Express.

Спеціаліст констатує, що "триваліше та здоровіше життя в основному зводиться до звичок, впроваджених у життя, – вони або підвищують, або обмежують шанси на довголіття".

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Одним з таких способів продовження життя біохакер вважає пропуск сніданку. За словами Еспрі, хоча сніданок заведено вважати важливим прийомом їжі, насправді його значимість сильно перебільшена. Якщо вранці немає бажання снідати, то прийом їжі можна пропускати, не побоюючись за здоров'я. Більш того, з позиції вмісту цукру й інсуліну в крові це корисніше, каже експерт.

"Пропуск сніданку збільшить кількість часу, проведеного без їжі, що значно знизить ваш ризик постраждати від діабету або інсульту", – заявив Еспрі.

Біохакер – палкий шанувальник інтервального голодування. За його словами, останнім часом з'являється все більше даних, що підтверджують, що проводити іноді певну кількість часу без їжі зовсім не шкідливо. Навпаки, така практика забезпечує підвищення захисту людини від розвитку ожиріння, діабету 2 типу, хвороб мозку. Також при цьому знижується ймовірність появи хвороб, асоційованих зі старінням.

Продовжуючи тему пропуску сніданку, Еспрі зауважив, що у цьому випадку можна пообідати та повечеряти раніше. Рання вечеря збільшує період без їжі до сну, що знижує навантаження на травну систему та організм у нічний час – це дозволяє йому ефективніше відновлюватися.

"Вечеря на годину раніше дає вашому тілу вночі ще одну годину для процесів самовідновлення замість того, щоб займатися перетравлюванням їжі у шлунку", – пояснив біохакер.

Ще одним способом продовження життя експерт називає рух. Еспрі радить рухатися в активному темпі або вправлятися 20 хвилин на день (або два рази по 10 хвилин). Дослідження показали, що виконання такої кількості вправ на день протягом 8 років знижує загальну смертність на 14 відсотків і збільшує тривалість життя на 3 роки, повідомив фахівець.

Також, на думку біохакера, довголіттю сприяють якісний сон і обмеження кількості вуглеводів у раціоні.

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