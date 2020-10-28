Пара замовила у ресторані найдешевше вино, але їм помилково подали напій за 2000 доларів

Офіціант нью-йоркського ресторану Balthazar переплутав алкогольні напої різної цінової категорії – він приніс вино Chateau Mouton Rothschild (1989 ріку) за 2000 доларів молодій парочці, яка замовляла пляшку найдешевшого Pinot Noir всього за 18 доларів.

Як з'ясувалося, курйозний випадок стався через те, що вина були розлиті в однакові графини. Чотири бізнесмени, що замовили дорогий колекційний напій, отримали дешеве вино, а закохані – дороге.

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За словами власника ресторану Кейта Макноллі, спочатку молода парочка почала жартома вдавати, ніби вони п'ють вишукане вино. Цікаво, що один з бізнесменів в той самий час розхвалював "чистоту" свого напою.

Працівники закладу усвідомили свою помилку через п'ять хвилин. Вони підійшли до столиків і розповів гостям про те, що сталося. Дороге вино молодій парі "подарували", а бізнесменам повернули гроші.

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