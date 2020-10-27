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Паб у Німеччині пропонує обміняти персональні дані на пиво

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Паб у Німеччині пропонує обміняти персональні дані на пиво - фото 1

З недавніх пір заклади Німеччини зобов'язані збирати контактні дані відвідувачів, щоб мати можливість відстежити поширення коронавірусу. Багато хто не хоче ділитися інформацією, тому в пабі німецької комуни Берг придумали, як можна і дотримуватися нових правил, і не розгубити відвідувачів.

Тепер всім гостям закладу видають поштову листівку з анкетою: в неї потрібно вписати ім'я та прізвище, час візиту в паб, телефон або електронну пошту, а також домашню адресу. Через певний термін цю листівку вишлють за адресою гостя. З папером можна буде знову прийти у заклад і безкоштовно отримати 0,5 пива. Співробітники пабу вибрали формат листівки не дарма: так гості вписують свої справжні контактні дані.

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За словами власника пабу, відвідувачам ідея сподобалася. У Twitter такий хід теж оцінили, але засумнівалися у безпеці персональних даних – пишуть, було б краще відправляти листівки в конверті.

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Джерело: tz
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