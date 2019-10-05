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Відомий автомобільний критик назвав найкращий суперкар року
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В рамках премії News UK Motor Awards 2019, заснованої радіостанцією talkSPORT і виданням The Sunday Times, колумніст цієї газети і ведучий шоу The Grand Tour Джеремі Кларксон назвав найкращі машини.
У номінації "Найкращий суперкар року" переможцем став Ferrari 488 Pista. За словами Кларксона, це автомобіль, на якому можна без зайвих зусиль їздити дуже швидко, що, за його словами, вигідно відрізняє 488-й від попередніх моделей марки.
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Pista є найпотужнішою версією купе Ferrari 488 GTB. Суперкар відрізняється від базової моделі полегшеним на 90 кілограмів кузовом і 720-сильною 3,9-літровою "турбовісімкою". Купе розганяється до 100 км/год за 2,85 секунди, а його максимальна швидкість складає 340 км/год.
"Народним" автомобілем року від Джеремі Кларксона виявилося розкішне купе Bentley Continental GT. Це пов'язано з тим, що ведучому більше сподобалася базова версія з чотирилітровим V8 потужністю 550 к.с., а не топова модифікація, оснащена 635-сильним шестилітровим W12.
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