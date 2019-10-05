Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

Відомий автомобільний критик назвав найкращий суперкар року

  • 9
Джеремі Кларксон - фото 1
Джеремі Кларксон / 1tvnet

В рамках премії News UK Motor Awards 2019, заснованої радіостанцією talkSPORT і виданням The Sunday Times, колумніст цієї газети і ведучий шоу The Grand Tour Джеремі Кларксон назвав найкращі машини.

У номінації "Найкращий суперкар року" переможцем став Ferrari 488 Pista. За словами Кларксона, це автомобіль, на якому можна без зайвих зусиль їздити дуже швидко, що, за його словами, вигідно відрізняє 488-й від попередніх моделей марки.

І ще: Tesla почали масово потрапляти в аварії після нової прошивки: водії діляться відео

Pista є найпотужнішою версією купе Ferrari 488 GTB. Суперкар відрізняється від базової моделі полегшеним на 90 кілограмів кузовом і 720-сильною 3,9-літровою "турбовісімкою". Купе розганяється до 100 км/год за 2,85 секунди, а його максимальна швидкість складає 340 км/год.

Відомий автомобільний критик назвав найкращий суперкар року - фото 359471

"Народним" автомобілем року від Джеремі Кларксона виявилося розкішне купе Bentley Continental GT. Це пов'язано з тим, що ведучому більше сподобалася базова версія з чотирилітровим V8 потужністю 550 к.с., а не топова модифікація, оснащена 635-сильним шестилітровим W12.

Відомий автомобільний критик назвав найкращий суперкар року - фото 359472

Читайте також: Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи

Джерело: driving
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Яка українська пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 01 жовтня, 18:00
  • 3178
Привітання з Днем вчителя 2019: побажання від учнів і батьків українською
  • 02 жовтня, 17:20
  • 34002
10 дурних запитань фітнес-тренеру: все, що вас цікавило
  • 02 жовтня, 16:21
  • 629
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології