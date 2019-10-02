Радіо МАКСИМУМ vs автомобільний гігант Volkswagen

Радіо "МАКСИМУМ" буде позиватися до німецького автомобільного гіганта Volkswagen та вимагати відшкодування всіх збитків, що були завдані радіостанції за 2018-2019 роки.

У травні цього року було виявлено, що у всіх автомобілях останніх поколінь концерну Volkswagen (Audi, Porsche, Volkswagen та ще близько десяти марок), де є функція відображення логотипу в мультимедійних системах, Радіо МАКСИМУМ хибно ідентифікується як "Радіо24".

Наразі в Україні, як і у більшості європейських країн, рейтинги радіостанцій вимірюються методом Day After Recall (DAR), тобто через особисті інтерв'ю слухачів, які відповідають на запитання типу "Яку радіостанцію ви слухали вчора?". А це означає, що помилка у відображенні логотипу та назви радіо МАКСИМУМ безпосередньо та негативно впливала та досі впливає на рейтинги радіостанції, і, як наслідок, – на доходи компанії.

Керівництво компанії у позові вимагатиме відшкодувати всі завдані такою неправильною ідентифікацією назви збитки. Варто зазначити, що у червні 2019 року компанія намагалася мирно врегулювати конфлікт та відправляла лист до Volkswagen AG із проханням виправити помилку, але відповіді не отримала.

Ми надали більше, ніж достатньо часу для виправлення помилки, проте, схоже, що автовиробник вирішив проігнорувати наші звернення. Доведеться через суд заставити "прислухатися" до вимог, – прокоментував конфлікт генеральний директор медійного холдингу Роман Андрейко.