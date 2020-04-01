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У Bolt з'явилися авто з перегородками між водієм і пасажирами

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У Bolt з'явилися авто з перегородками між водієм і пасажирами - фото 1

У зв'язку з пандемією коронавірусу компанія Bolt подбала про додаткові заходи обережності для своїх клієнтів. Сервіс виклику авто додав нову категорію автомобілів Isolated з перегородками між водієм і пасажиром.

Так, в додатку з'явилася нова категорія автомобілів під назвою Isolated. Авто, що входять в цю категорію, оснащені перегородками між водієм і пасажиром. Сьогодні в наявності вже кілька сотень переобладнаних машин Bolt в Києві і у Львові. Їхня кількість постійно збільшується.

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У Bolt з'явилися авто з перегородками між водієм і пасажирами - фото 395521

"Перегородки прозорі і досить легкі. Вони надійно закріплені і відокремлюють місце водія від простору для пасажирів. Такі перегородки перешкоджають поширенню інфекції по всьому салону авто, а завдяки їхній прозорості у водія зберігається хороший огляд в дзеркалі заднього виду. Крім того, перегородки легко можна обробляти антисептиком з кожної сторони", – розповіли у компанії

Сервіс Bolt рекомендує пасажирам дотримуватися запобіжних заходів під час поїздки, зокрема займати заднє сидіння салону, розраховуватися безготівковим способом оплати і залишити одне із задніх вікон відкритим для кращої вентиляції авто.

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