MIUI 11 прокачала довгоочікувану функцію: фанати будуть у захваті

Оболонка компанії Xiaomi MIUI відома низкою особливостей, недоступних для користувачів інших пристроїв на базі Android. Нещодавно ж стало відомо, що у компанії переосмислили жестове керування. Тепер воно стало ще зручнішим та інтуїтивним. Щоправда, і нагадує більше iOS.

Про доступність функції Xiaomi заявила в офіційній спільноті, зазначивши, що зараз можливість нового жестового управління доступне на декількох пристроях, що працюють на базі китайської збірки MIUI 11 (China ROM). У глобальній бета-версії прошивки така функція з'явиться пізніше.

І ще: ТОП найпотужніших смартфонів за результатами бенчмарку AnTuTu

Для увімкнення жестів необхідно відкрити пункт "Налаштування" – "Дисплей" і активувати повноекранний режим, після чого вибрати "Повний екран" і увімкнути підтримку жестів.

Наразі розробники реалізували чотири основні рухи: зокрема, перехід на робочий стіл здійснюється свайпом від низу до верху.

Щоб відкрити список раніше запущених додатків слід виконати аналогічний рух, але, не відпускаючи палець у верхній точці екрану, почекати близько секунди. Перемикання між вікнами можна виконати за допомогою свайпа вліво / вправо на мініатюрній смужці, розташованій внизу дисплея. Нарешті, для переходу на крок назад, наприклад, відкриття попередніх сторінок в браузері, слід виконати свайп справа наліво від правого краю дисплея.

Читайте також: У HUAWEI пояснили, чому P40 Pro не отримав 120-герцовий екран