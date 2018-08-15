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Відомі шедеври перетворили у татуювання: вражаючі фото

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Відомі шедеври перетворили у татуювання - фото 1
Відомі шедеври перетворили у татуювання / Agnieszka Nienartowicz

Талановита художниця переносить знамениті полотна у якості татуювань, однак вони з'являються на незвичайних дівчатах!

Знайомтесь, Агнешка Нернартович (Agnieszka Nienartowicz) – художниця, яка бере історичні твори мистецтва та переносить їх на тіла людей. Щоправда, і люди ці незвичайні. Річ у тому, що Агнешка малює і гіперреалістичних персонажів з цими тату. Зацініть!

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Відомі шедеври перетворили у татуювання - фото 269958
Відомі шедеври перетворили у татуювання / Agnieszka Nienartowicz
Відомі шедеври перетворили у татуювання - фото 269957
Відомі шедеври перетворили у татуювання / Agnieszka Nienartowicz
Відомі шедеври перетворили у татуювання - фото 269956
Відомі шедеври перетворили у татуювання / Agnieszka Nienartowicz
Відомі шедеври перетворили у татуювання - фото 269955
Відомі шедеври перетворили у татуювання / Agnieszka Nienartowicz

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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