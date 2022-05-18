Відомі регіони України, де можна найдешевше орендувати квартиру: дані OLX

Від початку повномасштабної війни Росії в Україні зросли ціни геть на усе. Не став винятком ринок оренди нерухомості. Аналітики "OLX нерухомість" вивчили, де винаймати житло буде найдешевше.

Як розповідає "The Village Україна", найбільший вибір квартир зараз на Київщині. Зауважимо, що від початку війни ця цифра зросла практично у два рази. Натомість знизилася середня вартість оренди: на 22% та становить менш як 9 тисяч гривень на місяць.

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Так, середня вартість оренди однокімнатної квартири складає 7945 гривень, що на півтори тисячі менше у порівнянні з 23 лютого. Що стосується двокімнатних квартир, то мовиться про 11 198 гривень, а трикімнатних – 16 426. Вільних квартир у Києві найбільше у Дарницькому районі, а от найменше потрібно викласти за помешкання у Деснянському.

Зросла кількість вільних квартир також на Дніпропетровщині. Мовиться про 11% у порівнянні з початком війни. У середньому за оренду необхідно викласти 7000 гривень на місяць. Цікаво, що приблизно стільки ж необхідно для оренди на Полтавщині та Івано-Франківщині.

Натомість найменше необхідно викласти за оренду квартири у Черкаській і Хмельницькій областях – трохи більше ніж 6000 гривень.

Це цікаво! Від початку війни українці почали у 1,5 раза частіше підшукувати житло. Це роблять здебільшого ті, кому доводиться рятуватися з гарячих точок.

В OLX також провели опитування серед орендодавців. Так, 60% за останні кілька місяців втратили попередніх орендарів. Отже, вони вже готові йти на певні поступки, коли здають своє житло.

На які поступки готові йти власники квартир:

зниження вартості оренди – 49%,

з них половина піде на компроміс 20 – 40%;

обговорюють умови оренди індивідуально та прислухаються до потреб – 33%;

дозволять жити у квартирі більшій кількості людей, з улюбленцями або дітьми – 10%.

Зауважимо, що 10% орендодавців віддають отримані гроші на благодійність, ЗСУ або гуманітарку. А ще 8% здають своє помешкання безплатно тим, хто цього потребує.

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