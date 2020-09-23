Відомі нові деталі про екран OnePlus 8T: чим він буде кращий, ніж у попередньої моделі

OnePlus уже оголосила дату презентації флагманського смартфона OnePlus 8T, але продовжує підтримувати інтерес покупців до новинки. Генеральний директор компанії Піт Лау поділився свіжими подробицями про дисплей майбутнього смартфона.

За словами глави компанії, OnePlus 8T буде оснащений 6,55-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц і 2,5D-склом.

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Пікова яскравість дисплея складе 1100 ніт при точності передачі кольору JNCD зі значенням 0,3, і охопленням 100% колірного простору DCI-P3. Крім того, пристрій отримає тонкі рамки, завдяки яким екран займатиме 91,9% площі фронтальній панелі.

Топ-менеджер також підкреслив, що OnePlus 8T уже пройшов тестування в авторитетній лабораторії DisplayMate, де отримав оцінку A+. Щоправда, поки він не розкрив роздільну здатність дисплея пристрою, але якщо вірити множинним чутками, компанія цілком може відмовитися від QHD на користь Full HD +.



Не виключено, що в OnePlus нарешті відмовляться від QHD-екранів

Згідно з раніше опублікованими звітами інсайдерів, OnePlus 8T буде побудований на базі флагманського процесора Snapdragon 865 Plus, отримає 8/128 ГБ пам'яті і основну камеру, представлену чотирма датчиками на 48, 16, 5 і 2 мегапікселів.

Презентація новинки відбудеться 14 жовтня поточного року.

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