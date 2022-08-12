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Відомі міста, які претендують на проведення Євробачення-2023

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Відомі міста, які претендують на проведення Євробачення-2023 - фото 1

BBC оголосили міста, які претендують на проведення конкурсу Євробачення-2023. Читайте далі та дізнайтеся, де саме у Великобританії імовірно відбудеться головний пісенний конкурс!

Проводити Євробачення-2023 бажали 20 міст Великобританії, а серед них обрали 7. Місто Лондон, не потрапив до цього списку, хоча раніше мер столиці наполягав, щоб Євробачення проводили саме там.

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Євробачення-2023 проведуть саме у Великій Британії, хоча за правом переможця мали б провести конкурс в Україні.

Вже відомий перелік британських міст, які претендують на проведення пісенного конкурсу Євробачення-2023.

Міста, які боротимуться за право прийняти Євробачення у себе:

  • Бірмінгем
  • Глазго
  • Лідс
  • Ліверпуль
  • Манчестер
  • Ньюкасл
  • Шеффілд

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