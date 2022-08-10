Вакарчук та Coldplay емоційно заспівали хіт "Обійми" – відео

Лідер гурту "Океан Ельзи" разом з британцями Coldplay виконали знамениту пісню "Обійми" під час нещодавнього концерту у Бельгії. Зацініть!

Британський рок-гурт Coldplay продовжує підтримувати Україну під час свого світового туру. І цього разу гурт потішив шанувальників дуетом зі Святославом Вакарчуком. Під час недавнього концерту в Брюсселі лідер "Океану Ельзи" також з'явився на сцені та разом з фронтменом Крісом Мартіном заспівав "Обійми". Про це йдеться на офіційній сторінці українського гурту у фейсбуці.

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Дякуємо Крісу, Джонні, Гаю, Віллу та всій команді Coldplay за підтримку, – зазначили в "Океан Ельзи" під відео з виступом, яке за лічені години зібрало тисячі водобайок.

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