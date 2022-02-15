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Відомі імена ведучих церемонії вручення Оскара 2022
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Церемонію нагородження премії "Оскар", яка пройде 27 березня у Лос-Анджелесі, вестиме троє чарівних красунь. Називаємо на Радіо MAXIMUM їхні імена.
Отже, на сцені "Оскара" працюватимуть стендап-комік Емі Шумер ("Красуня на всю голову", "Дівчина без комплексів") та актриси Реджина Голл ("Дуже страшне кіно") та Ванда Сайкс ("Чорна комедія", "Назад на землю", "Ріо"). Про це повідомляє Variety.
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Продюсер конкурсу Вілл Пекер, який відповідав за підбір ведучих, хотів залучити якнайбільше глядачів після того, як минулорічний захід показав найгірші в історії рейтинги. Для вирішення цієї проблеми він вирішив набрати жіночу харизматичну команду, в якій кожна з ведучих близька до комедійного жанру.
Також на церемонії вручення вперше оголосять найкращий фільм, на думку глядачів. До 3 березня користувачі зможуть віддати свій голос за улюблену картину. Проголосувати можна навіть за стрічки, які не стали номінантами "Оскара", – до публікації треба додати хештег #OscarsFanFavorite.
Нагадаємо, номінантів на "Оскар" було оголошено 8 лютого. У категорії "Найкращий фільм" представлені "Алея жаху" Гільєрмо дель Торо, "Белфаст" Кеннета Брана, "Вестсайдська історія" Стівена Спілберга, "У руках пса", "Дюна", "Король Річард", "Лакрична піца", "Не дивіться вгору", "Сядь за кермо моєї машини" та "CODA. Дитина глухих батьків".
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