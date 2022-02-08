Дюна, У руках пса, Не дивіться вгору – оголошено претендентів на Оскар 2022

У Лос-Анджелесі оголосили номінантів на премію Оскар. Лідирує фільм У руках пса з 12 номінаціями. Дивіться повний список номінантів на премію Оскар 2022!

Церемонія відбудеться у ніч з 27 на 28 березня. Про це повідомили у твіттері Американської академії кінематографічних мистецтв і наук.

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Отже, на звання найкращого фільму претендують:

Белфаст

CODA: У ритмі серця

Не дивіться вгору

Сядь за кермо моєї машини

Дюна

Король Річард

Лакрична піца

Алея кошмарів

У руках пса

Вестсайдська історія

And the nominees for Best Picture are... #Oscars pic.twitter.com/wKEWVMpqwl — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

На Оскар за найкращу режисуру висунуто: Кеннет Брана (Белфаст), Рюсуке Хамагуті (Сядь за кермо моєї машини), Пол Томас Андерсон (Лакрична піца), Джейн Кемпіон (У руках пса) та Стівен Спілберг (Вестсайдська історія).

Кеннет Брана

У жіночій номінації представлені Джессіка Честейн (Очі Теммі Фей), Олівія Колман (Втрачена донька), Пенелопа Крус (Паралельні матері), Ніколь Кідман (Бути Рікардо) та Крістен Стюарт (Спенсер). До речі, саме останній букмекери прогнозують успіх.

За премію в номінації "Найкраща чоловіча роль" змагатимуться Хав'єр Бардем (Бути Рікардо), Бенедикт Камбербетч (У руках пса), Ендрю Гарфілд (Тік-так, бум!), Вілл Сміт (Король Річард) та Дензел Вашингтон (Макбет).

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