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15 акаунтів в Instagram, на які підписалися герцоги Сассекські

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Меган Маркл та принц Гаррі - фото 1
Меган Маркл та принц Гаррі / instagram

Днями герцоги Сассекські видалили всі свої підписки в Instagram і оголосили пошук 15 найбільш натхненних і корисних сторінок на думку їхніх прихильників. Тепер принц Гаррі і його дружина Меган Маркл назвали своїх фаворитів.

Так, на офіційній сторінці в Instagram представники герцогів Сассекських опублікували колаж з 9 фотографій, на яких позначили деякі з обраних акаунтів. Саме ці сторінки в соціальній мережі вони вважають "силою для змін".

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"У цьому місяці ми звернулися до вас з проханням відзначити сторінки людей, організацій і ініціативи, які ви вважаєте надихаючими і такими, що заслуговують на увагу. Спасибі всім, хто взяв участь! Багато з вас правильно припустили, що в цьому місяці ми хочемо відзначити і розповісти про маловідомі благодійні організації, які по-іншому не можуть отримати таку велику увагу, яку справедливо заслуговують", – сказано в повідомленні.

Серед сторінок, на які підписалися принц Гаррі і Меган Маркл, є благодійні організації з різних напрямків. Щомісяця вони будуть змінюватися.

Сторінки, на які підписалися Меган Маркл і принц Гаррі:
  • Організація допомоги новонародженим з вадою серця Tiny Tickers;
  • Громадська організація з Мозамбіку, яка займається охороною океану Love The Oceans;
  • Організація з допомоги дітям Кенії Rafiki Mwema;
  • Соціальна ініціатива Global Wellness Day, спрямована на привернення уваги до здорового способу життя;
  • Гуманітарна організація Plan International UK;
  • Благодійна організація з порятунку популяції бджіл BeesCause;
  • Притулок для собак Pawsitive Change.
  • Єдина американська некомерційна організація з підтримки психічного здоров'я біженців, які постраждали від війни, – Art Of Hope.
  • Організація з підтримки психічного здоров'я в Австралії Beyond Blue.
  • Зоозахисна організація, яка сприяє співіснуванню людей і левів, – Lion Guardians.
  • Екологічний рух за збереження навколишнього середовища Earth Day Network.
  • Організація, що виступає проти бідності дітей у світі – Children International.
  • Організація, яка надає безкоштовні інвалідні коляски всім нужденним, – Free Wheelchair Mission.
  • Організація, яка надає підтримку школам в Непалі, – BlinkNow Foundation.
  • Організація по збереженню морських пляжів Африки Waves for Change.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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