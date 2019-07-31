Цей піджак принц Гаррі носить, не знімаючи

Принц Гаррі 24 рази одягав один і той же піджак сірого кольору!

Меган Маркл, на відміну від Кейт Міддлтон, майже не повторює наряди з офіційних виходів. Обидві дружини принців вибирають стильні ансамблі британських і іменитих світових дизайнерів, часто вони поєднують дорогі бренди зі street style марками. На відміну від чоловіків...

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Гардероби принца Вільяма і принца Гаррі набагато скромніші. Так фешн-експерти помітили, що у герцога Сассекського є улюблений сірий піджак американського бренду J. Crew за $228 і навіть підрахували, що з моменту зустрічі з Меган Маркл він одягав його 24 рази.

Вони ж підрахували, що в гардеробі принца Гаррі одна модель Ludlow цього американського бренду в чотирьох кольорах: темно-зеленого, кольору сіро-блакитного, темно-синього і світло-сірого, і їх він постійно змінює, рідко вибираючи інші моделі і бренди.

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