Відоме ім'я найсексуальнішого члена королівської сім'ї

Ім'я цієї принцеси більш пов'язане зі словом сексуальна

Здавалося б, в одному реченні складно уявити слова сексуальність та королівська сім'я. Але проводяться безліч досліджень, які дозволяють по-новому глянути на найзнаменитішу родину не лише Великої Британії, а й усього світу.

Так, Меган Маркл офіційно визнана найсексуальнішим членом королівської сім'ї. Про це повідомляє The Bharat Express News.

Це цікаво: Кейт Міддлтон показала оригінальний спосіб прикрашання різдвяної ялинки

Дослідження, проведене експертами з охорони здоров'я Stress-Free Health Testing, проаналізувало дані глобального пошуку Google, пов'язаного з фізичною привабливістю членів королівської сім'ї. Меган Маркл, яка отримала 50 000 запитів на місяць по всьому світу, посіла перше місце у рейтингу найсексуальніших принцес. На другому місці – Кейт Міддлтон із понад 18 000 запитів на місяць.

Експерти також виявили, що пошуковий запит "сексуальна Меган Маркл" досяг свого піку після інтерв'ю з Опрою Вінфрі, перевищивши середньорічний показник на 733%.

Серед чоловіків королівської сім'ї найсексуальнішим був визнаний принц Гаррі, отримавши 1310 запитів на місяць пошуку "гарячого принца Гаррі".

Згідно з іншим дослідженням, Меган Маркл також була визнана найрозумнішим членом британської королівської родини. А ще раніше назвали найпопулярнішу пару королівської сім'ї.

Читайте також: Меган Маркл та принц Гаррі показали різдвяну листівку, на якій вперше показали доньку