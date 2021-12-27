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Відоме ім'я найсексуальнішого члена королівської сім'ї

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Ім'я цієї принцеси більш пов'язане зі словом сексуальна - фото 1
Ім'я цієї принцеси більш пов'язане зі словом сексуальна

Здавалося б, в одному реченні складно уявити слова сексуальність та королівська сім'я. Але проводяться безліч досліджень, які дозволяють по-новому глянути на найзнаменитішу родину не лише Великої Британії, а й усього світу.

Так, Меган Маркл офіційно визнана найсексуальнішим членом королівської сім'ї. Про це повідомляє The Bharat Express News.

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Дослідження, проведене експертами з охорони здоров'я Stress-Free Health Testing, проаналізувало дані глобального пошуку Google, пов'язаного з фізичною привабливістю членів королівської сім'ї. Меган Маркл, яка отримала 50 000 запитів на місяць по всьому світу, посіла перше місце у рейтингу найсексуальніших принцес. На другому місці – Кейт Міддлтон із понад 18 000 запитів на місяць.

Експерти також виявили, що пошуковий запит "сексуальна Меган Маркл" досяг свого піку після інтерв'ю з Опрою Вінфрі, перевищивши середньорічний показник на 733%.

Серед чоловіків королівської сім'ї найсексуальнішим був визнаний принц Гаррі, отримавши 1310 запитів на місяць пошуку "гарячого принца Гаррі".

Згідно з іншим дослідженням, Меган Маркл також була визнана найрозумнішим членом британської королівської родини. А ще раніше назвали найпопулярнішу пару королівської сім'ї.

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