Відоме ім'я актора, на честь якого найчастіше називають дітей

Останнім часом новонароджених дітей частіше почали називати ім'ям Кіану – на честь культового актора Кіану Рівза, чия популярність особливо зросла в останні роки завдяки соцмережам і новим великим проєктам. Дізнайтесь, наскільки популярне ім'я Кіану Рівз у США.

Відповідно до щорічного звіту національного рейтингу США, ім'я Кіану різко піднялося у рейтингу – на 177 пунктів – і тепер посідає 630 місце.

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У інстаграмі навіть з'явився хештег #BabyKeanu, який тільки зміцнює тенденцію називати свою дитину на честь актора, який зіграв у "Матриці" і "Джона Віку". У ЗМІ називають це явище "кіануссанс" (від слова "ренесанс").

Завдяки селебріті в США популярним також стало ім'я Арчі – так звуть сина Меган Маркл і принца Гаррі. Крім того, ім'я Сеінт (Saint), яке українською перекладається як "святий", піднялося на 123 пункти, – так звуть дитину Кім Кардашян і Каньє Веста.

Утім, впливають не тільки реальні відомі люди. Шанувальники "Ігри престолів" як і раніше називають своїх нащадків на честь Кхалісі, хоча цьогоріч популярність цього імені в США знизилася на 34 пункти.

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