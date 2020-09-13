Кріштіану Роналду подарував коханій обручку вартістю понад пів мільйона євро

Легенді світового футболу Кріштіану Роналду обійшлася у копієчку зроблена пропозиція його обраниці Джорджині Родрігес. Знімок коштовності з'явився у мережі.

Передбачається, що 35-річний форвард Ювентуса Кріштіану Роналду подарував своїй коханій обручку вартістю у 665 тисяч євро. Примітно, що раніше Родрігес побачила кільце на фото в Instagram і залишила коментар у вигляді закоханих смайликів.

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Відзначається, що ця обручка виявилася найдорожчою з усіх, які коли-небудь футболісти дарували своїм другим половинкам. Так, Роналду обійшов англійців Джордана Пікфорда, який витратив на подарунок своїй дівчині 540 тисяч євро, і Ешлі Коула, який купував аналогічного роду подарунок за 295 тисяч євро.

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