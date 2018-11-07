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Отримати біометричний паспорт тепер простіше: як працює нова послуга

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Біометричний паспорт - фото 1
Біометричний паспорт

На сайті Державної міграційної служби та Урядовому порталі запрацювала нова електронна послуга: відтепер українці можуть подати заяву на оформлення біометричного паспорта онлайн. Розповідаємо, як це працює!

Послуга вже запущена в пілотному режимі. За словами глави Державної міграційної служби Максима Соколюка, про оформлення документів через інтернет наразі не йдеться, адже людині все одно доведеться особисто прибути в міграційну службу, аби зробити фото та відсканувати відбитки пальців.

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Водночас новий сервіс зменшить час оформлення біометрики. Раніше для того, щоб оформити документи на паспорт, українці могли дистанційно записатися в електронну чергу і оплатити адмінзбір. Тепер з'явилася ще одна послуга – замовлення інтерактивної форми.

Користувачу необхідно заповнити спеціальну форму на сайті, вказавши свої персональні дані. Після цього сервіс згенерує форму з QR-кодом. Саме в цьому коді будуть записані дані заявника. Крім цього, у формі кожен зможе знайти повний перелік документів, які потрібі для візиту до відділення міграційної служби. Під час прийому громадян співробітник служби відсканує код і отримає необхідні дані.

Щоб скористатися новою послугою, вам потрібно:

  • зайти на сайт Державної міграційної служби (dmsu.gov.ua) або на Урядовий портал (kmu.gov.ua) в розділ "Електронні послуги".
  • Знайти необхідний підрозділ міграційної служби та обрати час і дату візиту.
  • Внести необхідні дані та підтвердити заповнення через SMS.
  • За бажанням – заздалегідь оплатити онлайн адміністративний збір.
  • Роздрукувати форму з QR-кодом
  • Прийти до підрозділу міграційної служби в зазначений час з роздрукованою формою та оригіналами документів.
Отримати біометричний паспорт тепер простіше - фото 287378
Отримати біометричний паспорт тепер простіше

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Джерело: unian
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