Отримати біометричний паспорт тепер простіше: як працює нова послуга

На сайті Державної міграційної служби та Урядовому порталі запрацювала нова електронна послуга: відтепер українці можуть подати заяву на оформлення біометричного паспорта онлайн. Розповідаємо, як це працює!

Послуга вже запущена в пілотному режимі. За словами глави Державної міграційної служби Максима Соколюка, про оформлення документів через інтернет наразі не йдеться, адже людині все одно доведеться особисто прибути в міграційну службу, аби зробити фото та відсканувати відбитки пальців.

Це цікаво: Ryanair розпочав польоти до нових європейських міст

Водночас новий сервіс зменшить час оформлення біометрики. Раніше для того, щоб оформити документи на паспорт, українці могли дистанційно записатися в електронну чергу і оплатити адмінзбір. Тепер з'явилася ще одна послуга – замовлення інтерактивної форми.

Користувачу необхідно заповнити спеціальну форму на сайті, вказавши свої персональні дані. Після цього сервіс згенерує форму з QR-кодом. Саме в цьому коді будуть записані дані заявника. Крім цього, у формі кожен зможе знайти повний перелік документів, які потрібі для візиту до відділення міграційної служби. Під час прийому громадян співробітник служби відсканує код і отримає необхідні дані.

Щоб скористатися новою послугою, вам потрібно:

зайти на сайт Державної міграційної служби (dmsu.gov.ua) або на Урядовий портал (kmu.gov.ua) в розділ "Електронні послуги".

Знайти необхідний підрозділ міграційної служби та обрати час і дату візиту.

Внести необхідні дані та підтвердити заповнення через SMS.

За бажанням – заздалегідь оплатити онлайн адміністративний збір.

Роздрукувати форму з QR-кодом

Прийти до підрозділу міграційної служби в зазначений час з роздрукованою формою та оригіналами документів.

Отримати біометричний паспорт тепер простіше

Читайте також: Названо найбільш демократичне місто України в 2018 році