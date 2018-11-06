Названі міста світу з найбільшими заторами

Дізнайтеся, в яких країнах і містах люди найдовше стоять у заторах.

Згідно з новим дослідженням, найбільше часу в дорожніх корках проводять жителі Великобританії – 45,1 години щорічно. Це найвищий показник в Європі.

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На другому місці бельгійці. Вони щорічно простоюють в заторах в середньому 38,8 години. У маленькій Бельгії занадто багато автомобілів у перерахунку на одного жителя, тому місця для всіх просто не вистачає.

На третьому місці італійці. Вони щорічно простоюють в корках в середньому 37,9 години. Мабуть, така цифра вийшла через італійські міста, відомі своїми тісними дорогами.

Добре живеться водіям в Фінляндії, тому що там заторів найменше в Європі. Фіни витрачають через вимушений простій на дорогах в середньому 17,9 години на рік. При цьому найбільше своїми дорогами задоволені голландці, які простоюють в корках по 31,5 години на рік.

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