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57-річний Едді Мерфі став батьком у десятий раз
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Комедійний голлівудський актор Едді Мерфі в десятий раз став батьком.
Сина Едді Мерфі подарувала 39-річна австралійська модель Пейдж Батчер, з якою він у відносинах з 2012 року. Про щасливу подію повідомив представник актора.
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Макс Чарльз Мерфі – так назвали хлопчика – народився в п'ятницю, 30 листопада, вагою 3 кілограми. До слова, друге ім'я малечі – данина поваги старшому братові Едді, комедіантові Чарлі Мерфі, який помер від лейкемії в минулому році. Тепер голлівудський актор став справжнім татом-рекордсменом! Вітаємо зоряну родину.
До речі, незадовго до пологів Мерфі заручився із вагітною подругою. Актор зустрічається з Пейдж вже більше шести років. У 2016 році у Едді і його коханої народилася перша спільна дитина. Тоді Батчер народила акторові дівчинку, яку назвали Іззі.
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