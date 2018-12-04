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57-річний Едді Мерфі став батьком у десятий раз

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Голлівудський актор став справжнім татом-рекордсменом - фото 1
Голлівудський актор став справжнім татом-рекордсменом / Hollywood Reporter

Комедійний голлівудський актор Едді Мерфі в десятий раз став батьком.

Сина Едді Мерфі подарувала 39-річна австралійська модель Пейдж Батчер, з якою він у відносинах з 2012 року. Про щасливу подію повідомив представник актора.

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Едді Мерфі з дітьми - фото 293214
Едді Мерфі з дітьми

Макс Чарльз Мерфі – так назвали хлопчика – народився в п'ятницю, 30 листопада, вагою 3 кілограми. До слова, друге ім'я малечі – данина поваги старшому братові Едді, комедіантові Чарлі Мерфі, який помер від лейкемії в минулому році. Тепер голлівудський актор став справжнім татом-рекордсменом! Вітаємо зоряну родину.

До речі, незадовго до пологів Мерфі заручився із вагітною подругою. Актор зустрічається з Пейдж вже більше шести років. У 2016 році у Едді і його коханої народилася перша спільна дитина. Тоді Батчер народила акторові дівчинку, яку назвали Іззі.

Едді Мерфі з дружиною - фото 293213
Едді Мерфі з дружиною

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Джерело: spiegel
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