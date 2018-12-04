57-річний Едді Мерфі став батьком у десятий раз

Комедійний голлівудський актор Едді Мерфі в десятий раз став батьком.

Сина Едді Мерфі подарувала 39-річна австралійська модель Пейдж Батчер, з якою він у відносинах з 2012 року. Про щасливу подію повідомив представник актора.

І ще: Копія батька: Роналду-молодший забив шедевральний гол

Едді Мерфі з дітьми

Макс Чарльз Мерфі – так назвали хлопчика – народився в п'ятницю, 30 листопада, вагою 3 кілограми. До слова, друге ім'я малечі – данина поваги старшому братові Едді, комедіантові Чарлі Мерфі, який помер від лейкемії в минулому році. Тепер голлівудський актор став справжнім татом-рекордсменом! Вітаємо зоряну родину.

До речі, незадовго до пологів Мерфі заручився із вагітною подругою. Актор зустрічається з Пейдж вже більше шести років. У 2016 році у Едді і його коханої народилася перша спільна дитина. Тоді Батчер народила акторові дівчинку, яку назвали Іззі.

Едді Мерфі з дружиною

Читайте також: Фотограф показав, як змінює чоловіків батьківство