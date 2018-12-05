Регіна Тодоренко народила первістка: відома стать малюка

Ведуча Регіна Тодоренко і співак Влад Топалов вперше стали батьками. Малюк з'явився на світ в одній із московських клінік.

28-річна телеведуча Регіна Тодоренко і 33-річний співак Влад Топалов стали батьками.

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Регіна народила сина 5 грудня в одній з клінік Москви. Новину про поповнення в родині Влад повідомив журналістам видання PeopleTalk. За словами співака, хлопчик народився о 15:23, його вага – 3,690 кг, а зріст – 59 см. Ім'я малечі поки не називають.

Нагадаємо, зірки довго приховували свій роман і вагітність Регіни. 19 листопада Влад і Регіна натякнули шанувальникам, що узаконили стосунки, а згодом стало відомо, що закохані дійсно одружилися.

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