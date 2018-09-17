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У діамантах: Rihanna створила власний фільтр для Instagram

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У Rihanna з'явився персональний фільтр Instagram - фото 1
У Rihanna з'явився персональний фільтр Instagram / instagram.com/badgalriri

Відома барбадоська співачка Rihanna потішила прихильників персональним фільтром для фото і відео в Instagram.

30-річна барбадоська зірка Rihanna встигає не тільки працювати над кількома модними та співочими проектами, а й вести свій акаунт в соцмережі Instagram, де за нею стежать більш як 64 млн осіб. Нещодавно виконавиця навіть створила власний сяючий для своїх фанатів на платформі. Відтак, кожен, хто підписаний на Рі та має найновішу версію Instagram, зможе знайти серед фільтрів особливий – з діамантами. До слова, зірка потурбувалась про те, щоб маску могли водночас приміряти двоє осіб. Зацініть!

І ще: Уквітчана Rihanna знялася для журналу Garage

У діамантах: Rihanna створила власний фільтр для Instagram - фото 276187

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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