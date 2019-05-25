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Відома супермодель вразила публіку голою сукнею

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Ізабель Гулар – бразильська 34-річна супермодель - фото 1
Ізабель Гулар – бразильська 34-річна супермодель / blogs

Модель Ізабель Гулар прибула на ключову вечірку кінофестивалю amfAR Gala Cannes у дуже відвертому вбранні.

Супермодель Ізабель Гулар напередодні відвідала вечірку Каннського кінофестивалю: благодійний вечір amfAR Gala Cannes. На заході вона з'явилася в дуже відвертій прозорій сукні з глибоким декольте й оголеною спиною.

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Сукня бренду Julien Macdonald вартістю 20 тисяч доларів створена з розшитої бісером тонкої сітки. Через це вона фактично повністю прозора.

Відома супермодель вразила публіку голою сукнею - фото 329898

Відома супермодель вразила публіку голою сукнею - фото 329899

Відома супермодель вразила публіку голою сукнею - фото 329900

Ізабель Гулар – бразильська 34-річна супермодель й один з "ангелів" Victoria's Secret. Вона брала участь у показах провідних світових будинків мод, серед яких Oscar de la Renta, Valentino, Dolce and Gabbana, Chanel та інші.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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