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Дуа Ліпа вразила ефектним нарядом

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Дуа Ліпа відвідала масштабну вечірку в Лондоні - фото 1
Дуа Ліпа відвідала масштабну вечірку в Лондоні / instagram

Співачка Дуа Ліпа одягла розкішну сукню.

Цього тижня у Західному світі прогриміло безліч вечірок на честь католицького Різдва.

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Одні зірки відзначали його в піжамах, інші веселилися в святкових вбраннях, проте всі робили це однаково стильно. Так, 23-річна співачка Дуа Ліпа відвідала масштабну вечірку в Лондоні. Для вечора в одній зі столиць моди дівчина вибрала ефектне міні-плаття з пір'ям і розшитим кристалами верхом від Attico.

Образ доповнили діамантове кольє, сережки і босоніжки на ремінцях. Супутником зірки став її пес, який, до слова, також не вийшов у світ без модного аутфіта.

Дуа Ліпа вразила ефектним нарядом - фото 297901

Дуа Ліпа вразила ефектним нарядом - фото 297902

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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