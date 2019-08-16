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Відома порноактриса розкрила секрет своєї високооплачуваності (18+)
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Порноактриса на ім'я Стефані Віксен розповіла, як змогла за один місяць заробити на ресурсі PornHub 12 тисяч доларів. Свою історію вона розповіла на Reddit.
Жінка зазначила, що секрет її успіху в тому, що вона завантажує на сайт свої власні відео, з яких і отримує постійний дохід.
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"Поки люди клікають на мої ролики, я заробляю на них", – зазначила Віксен. Також вона додала, що деякі відео продають на сервісі ModelHub. Крім того, за одну сцену їй платять фіксовану суму. Це і стало можливою причиною того, що вона змогла добре підзаробити.
У порноіндустрію Віксен прийшла після того, як її бойфренд запропонував їй де-небудь попрацювати. Разом вони вирішили, що веселою ідеєю будуть зйомки в порно. Вона також зазначила, що після зйомок у "фільмах для дорослих" їхній з бойфрендом секс став для неї нудним.
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