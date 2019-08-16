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Відома порноактриса розкрила секрет своєї високооплачуваності (18+)

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За одну сцену актрисі платять фіксовану суму - фото 1
За одну сцену актрисі платять фіксовану суму / dailydot

Порноактриса на ім'я Стефані Віксен розповіла, як змогла за один місяць заробити на ресурсі PornHub 12 тисяч доларів. Свою історію вона розповіла на Reddit.

Жінка зазначила, що секрет її успіху в тому, що вона завантажує на сайт свої власні відео, з яких і отримує постійний дохід.

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"Поки люди клікають на мої ролики, я заробляю на них", – зазначила Віксен. Також вона додала, що деякі відео продають на сервісі ModelHub. Крім того, за одну сцену їй платять фіксовану суму. Це і стало можливою причиною того, що вона змогла добре підзаробити.

У порноіндустрію Віксен прийшла після того, як її бойфренд запропонував їй де-небудь попрацювати. Разом вони вирішили, що веселою ідеєю будуть зйомки в порно. Вона також зазначила, що після зйомок у "фільмах для дорослих" їхній з бойфрендом секс став для неї нудним.

Відома порноактриса розкрила секрет своєї високооплачуваності (18+) - фото 348076

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Джерело: reddit
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