Новий вірус Varenyky краде паролі та порно: що варто знати

У мережі поширюється вірус з креативною назвою Varenyky, однак нічого смачного він не приносить. Чим загрожує шкідлива програма і як уникнути її атаки – читайте далі.

Антивірусна компанія ESET повідомила про появу нового програмного забезпечення Varenyky, яке створено для крадіжки персональної інформації, логінів, паролів, розсилання спаму та...запису екрану під час перегляду порно. Відзначимо, що вірус не вмикає камеру і просто фіксує все, що відбувається на екрані.

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Як не "підчепити" вірус Varenyky? Він проникає доволі популярним шляхом – через пошту під виглядом фальшивого рахунку за будь-що. Навіть один натиск на цьому повідомленні одразу ж запускає вірус, який починає записувати всі ваші важливі та інтимні дії та надсилати на сервер творців "шкідливого вареника". Тому будьте обачними та не відкривайте листи і повідомленні від невідомих осіб та із незрозумілим вмістом.

Спершу вірус зафіксували ще весною 2019 року, коли він атакував клієнтів французького провайдера Orange SA, однак зараз він може використовуватись будь-де.

"На нашу думку, цей спам-бот ще у процесі інтенсивної розробки, оскільки він вже встиг суттєво змінитися. Як завжди, ми радимо бути обережними під час переходу на невідомі вкладення від невідомих джерел, а також потурбуватись про оновлення системного та антивірусного ПЗ", – відзначають в ESET.

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