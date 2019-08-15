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Новий вірус Varenyky краде паролі та порно: що варто знати

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Що відомо про вірус Varenyky - фото 1
Що відомо про вірус Varenyky / uagolos

У мережі поширюється вірус з креативною назвою Varenyky, однак нічого смачного він не приносить. Чим загрожує шкідлива програма і як уникнути її атаки – читайте далі.

Антивірусна компанія ESET повідомила про появу нового програмного забезпечення Varenyky, яке створено для крадіжки персональної інформації, логінів, паролів, розсилання спаму та...запису екрану під час перегляду порно. Відзначимо, що вірус не вмикає камеру і просто фіксує все, що відбувається на екрані.

І ще: Відкрита приватність: Facebook підслуховував розмови користувачів

Як не "підчепити" вірус Varenyky? Він проникає доволі популярним шляхом – через пошту під виглядом фальшивого рахунку за будь-що. Навіть один натиск на цьому повідомленні одразу ж запускає вірус, який починає записувати всі ваші важливі та інтимні дії та надсилати на сервер творців "шкідливого вареника". Тому будьте обачними та не відкривайте листи і повідомленні від невідомих осіб та із незрозумілим вмістом.

Новий вірус Varenyky краде паролі та порно: що варто знати - фото 347825

Спершу вірус зафіксували ще весною 2019 року, коли він атакував клієнтів французького провайдера Orange SA, однак зараз він може використовуватись будь-де.

"На нашу думку, цей спам-бот ще у процесі інтенсивної розробки, оскільки він вже встиг суттєво змінитися. Як завжди, ми радимо бути обережними під час переходу на невідомі вкладення від невідомих джерел, а також потурбуватись про оновлення системного та антивірусного ПЗ", – відзначають в ESET.

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Джерело: lifehacker
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