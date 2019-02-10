Відома plus-size модель з'явилася на подіум в ефектному напівпрозорому платті

Популярна американська plus-size модель Ешлі Грем у прямому сенсі цього слова блищала на Тижні моди, що проходить зараз в Нью-Йорку. Пишнотіла красуня вийшла на подіум в рамках показу Christian Siriano сезону осінь/зима-2019/2020 в ефектному вбранні.

Ешлі з'явилася у напівпрозорому платті, усипаному безліччю блискучих каменів. Однак при цьому всі пікантні місця були прикриті більш щільною тканиною. Незвичайний образ доповнював головний убір, що нагадував капюшон. Модель поділилася знімком з подіуму на своїй сторінці в Instagram.

І ще: Настя Каменських спокусила шанувальників новим фото

"Неймовірно горда закрити показ Siriano сьогодні, одного з моїх улюблених дизайнерів, який подає приклад, доводячи, що різноманітність необхідна", – написала манекенниця у коментарі до фото.

Читайте також: Власниця найвідоміших сідниць похизувалась апетитними формами