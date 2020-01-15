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Відома пишнотіла модель на останньому місяці вагітності роздяглася для фото: ефектні кадри

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Ешлі Грем - фото 1
Ешлі Грем / instagram

Популярна модель plus-size Ешлі Грем, яка є на останньому місяці вагітності, повністю оголилася для нової фотосесії. Пікантний знімок з'явився на сторінці зірки в Instagram.

На свіжому знімку Ешлі Грем позує сидячи боком до камери, поклавши підборіддя на плечі, а долоні на стегна. Модель постала перед шанувальниками повністю голою.

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Світло на знімку падає таким чином, що висвітлює якраз голі груди і живіт, а також одну частину обличчя. Інтимні частини тіла прикрили графічними елементами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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