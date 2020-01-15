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Неймовірний бюст: сексуальна Демі Роуз показала фото топлес

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Демі Роуз роздяглась в Instagram - фото 1
Демі Роуз роздяглась в Instagram

Відома модель Демі Роуз знову опинилась у центрі уваги мережі через пікантний знімок, на якому позує топлес. Ця дівчина підкорює серця не лише вродою, а й ефектними формами.

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю, адже вона її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 10 мільйонів підписників в соцмережі Instagram. Красуня ледь не щодня ділиться знімками зі свого життя, а також не соромиться демонструвати незвичайну фігуру у мінімальній кількості одягу і навіть без нього.

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Недавній допис Демі це лише підтверджує, адже на нього зірка у стильних джинсах позує топлес, прикриваючись лише руками. Світлина зібрала майже пів мільйона лайків за короткий час, а також тисячі коментарів.

Неймовірний бюст: сексуальна Демі Роуз показала фото топлес - фото 379747

До слова, у купальнику Роуз виглядає не менш ефектно:

Неймовірний бюст: сексуальна Демі Роуз показала фото топлес - фото 379745
Неймовірний бюст: сексуальна Демі Роуз показала фото топлес - фото 379746

Джерело всіх фото: instagram.com/demirosemawby

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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