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Найдорожча модель у світі знялася оголеною: гарячі фото

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Кендалл Дженнер - фото 1
Кендалл Дженнер

Найдорожча і затребувана модель сучасності Кендалл Дженнер показала оголені фото. Інтимними знімками красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На свіжих кадрах, зроблених в рамках рекламної кампанії Versace, Дженнер позує повністю голою. Модель позує боком, округливши спину і прикривши голі груди рукою.

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На знімках красуня стоїть за склом в чорному короткому платті з незвичайним вирізом в області декольте. На задньому фоні з боків Дженнер розміщені її "голі" фото.

Найдорожча модель у світі знялася оголеною: гарячі фото - фото 379777

Найдорожча модель у світі знялася оголеною: гарячі фото - фото 379778

Найдорожча модель у світі знялася оголеною: гарячі фото - фото 379779

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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