Відома перша країна ЄС, яка повністю відмовилася від російського газу

З початку квітня Литва відмовилася від імпорту газу з Росії. Таким чином вона стала першою країною в ЄС, яка зважилася на таке рішення.

Про відповідне рішення заявило Міністерство енергетики Литви. Також пост відмові від російського газу присвятив президент країни Гітанас Науседа.

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Відомство зазначило, що від початку квітня країна не імпортувала газ з країни-агресорки. Відповідну заяву підтверджують дані оператора Amber Grid. Вони свідчать про те, що станом на 2 квітня до Литви через інтерконектор з Білоруссю не постачалося жодного кубометра газу.

Газові потреби Литви задовольнятимуть завдяки імпорту через термінал у Клайпеді. У країні переконують, що цього має бути достатньо для використання. Якщо ж знадобиться більше газу, то його перекачуватимуть з Литви. Для цього використовуватимуть інтерконектор з Польщею.

Ми перша країна ЄС серед тих, які отримували газ від "Газпрому", що стала незалежною від постачання газу з Росії, – наголосив міністр енергетики Дайніус Крейвис.

Він також додав, що це точка неповернення в енергонезалежності країни.

Президент Литви Гітанас Науседа підкреслив, що протягом багатьох років країна ухвалювала рішення. Тепер вони дозволили безболісно розірвати енергетичні зв'язки з країною-агресоркою.

Якщо ми змогли – решта Європи також зможе, – наголосив президент.

Ми в захваті від Литви та вкотре переконуємося, що ця маленька країна – наш справжній друг. І що саме литовський народ можна і варто називати братнім. Адже він такий же незалежний і вольовий.

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