Відома найпишніша модель у світі повністю оголилася на камеру

33-річна американська модель plus-size Тесс Холлідей знялася повністю оголеною разом із чоловіком.

Зірка мережі, як і її партнер, оголилися на камеру заради нового соціального проекту, очевидно, спрямованого на популяризацію руху "бодіпозитив".

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Примітно, що 155-кілограмова модель – заміжня, але сфотографувалася вона з іншим чоловіком, який в кадрі обіймає її за ногу, стоячи на колінах.

"Коли дружба і віскі стають мистецтвом", – підписала публікацію пишнотіла модель.

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