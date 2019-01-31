Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Відома найпишніша модель у світі повністю оголилася на камеру

  • 157
Тесс Холлідей показала сміливий знімок - фото 1
Тесс Холлідей показала сміливий знімок / instagram

33-річна американська модель plus-size Тесс Холлідей знялася повністю оголеною разом із чоловіком.

Зірка мережі, як і її партнер, оголилися на камеру заради нового соціального проекту, очевидно, спрямованого на популяризацію руху "бодіпозитив".

І ще: Апетитна Beyonce показала пишні форми у міні

Примітно, що 155-кілограмова модель – заміжня, але сфотографувалася вона з іншим чоловіком, який в кадрі обіймає її за ногу, стоячи на колінах.

"Коли дружба і віскі стають мистецтвом", – підписала публікацію пишнотіла модель.

Читайте також: Дуже спокусливо: Даша Астаф'єва розбурхала мережу інтимними знімками

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
  • 04 лютого, 15:00
  • 420
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 390
Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
  • 04 лютого, 19:21
  • 673
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз