Апетитна Beyonce показала пишні форми у міні

Популярна співачка Beyonce підкорює шанувальників не лише своїми хітами, а й розкішною фігурою. Недавні фото зірки вкотре підтвердили, що у сучасному світі не обов'язково мати модельні параметри, щоб бути красивою.

37-річна американська співачка Beyonce не тільки активно працює над своєю музичною діяльністю, а й веде акаунт в соцмережі Instagram, де у неї понад 123 млн підписників. І хоч дружина Джей-Зі далеко не щодня публікує фото та не залишає жодних підписів, але кожна її поява в мережі викликає справжній шквал коментарів.

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Нещодавно зірка, яка починала з R&B-гурту Destiny's Child, потішила прихильників новими знімками у чорному короткому міні, яке демонструє стрункі та пишні форми виконавиці. Тут спекотно!

Гортайте галерею:

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