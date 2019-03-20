Розкішна Емілі Ратажковскі зваблює фанатів у бікіні

Популярна модель Емілі Ратажковскі продовжує дивувати прихильників гарячими фото з мінімальною кількістю одягу. Ця дівчина завжди готова до літа!

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі не лише активно працює над власною кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 22 млн користувачів. Саме там зірка ділиться фото зі зйомок, світських заходів та своїх звичайних буднів, не соромлячись демонструвати свою фігуру.

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До того ж, Емі створила власну лінійку купальників та білизни, яку рекламує на собі, привертаючи ще більше уваги. Нещодавно модель поділилась свіжим знімком у бікіні, похизувавшись ідеальними формами та зібравши шквал компліментів.

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