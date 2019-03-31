Відома модель здивувала прозорим вбранням (18+)

Популярна модель Кайлі Дженнер знову опинилась у центрі обговорень через свою любов до демонстрації фігури. Цього разу молодша сестра Кім Кардашян похизувалась формами у прозорому одязі.

21-річна американська модель та зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер постійно у полі зору, адже вона світиться не лише на телебаченні, а й в мережі. Дівчина активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 130 мільйонів підписників. І це не дивно, бо молодша сестра курйозної Кім Кардашян також бере з неї приклад та публікує доволі неоднозначні знімки.

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Нещодавно Кайлі, яка виховує маленьку донечку, показала свій образ для відпустки, який викликав чимало запитань. Річ у тому, що вбрання майже просвічується та обтискає апетитну фігуру моделі. Поки одні фанати засипали її компліментами, інші ж наголосили, що це не той контент, який повинен з'являтись в інтернеті.

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